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الجمعة16 ديسمبر

شاهد.. تاليسكا يخرج لسانه ويقلد مبابي بعد الهاتريك

منذ 12 ثانية
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شاهد.. تاليسكا يخرج لسانه ويقلد مبابي بعد الهاتريك
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حرص أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر على الاحتفال بطريقة غريبة، بعد أن تقمّص دور البطولة وأحرز “هاتريك” لفريقه في شباك الرائد، خلال مباراة الفريقين بدوري روشن.

وبينت كاميرا المباراة “تاليسكا” وهو يخرج لسانه ويشير بيده، ثم يقلد حركة النجم كيليان مبابي بضم يده إلى صدره.

يذكر أن البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر سجل ثلاثية ليقود فريقه إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما قلب تأخره إلى انتصار كبير 4-1 على الرائد، اليوم الجمعة، وذلك قبل قمة مرتقبة أمام الهلال.

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