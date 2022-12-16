تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في دوري روشن.

وكان الشوط الأول قد شهد تعادل الفريقين سلبيا دون أي أهدف، لكن لاعب الهلال جانج هيون سو تمكن من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 48 من عمر المباراة، لكن لاعب الباطن يوسف فواز أحرز في الدقيقة 62 هدف التعادل.

وسجل أوديون إيغالو الهدف الثاني في الدقيقة 79، تبعه اللاعب أندريه كاريلو بهدف ثالث في الدقيقة 1+90، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف.