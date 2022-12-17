تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫98655 مقابل الريال الواحد 0٫25085

الدولار: 3٫76107 مقابل الريال الواحد 0٫26588

درهم إماراتي:1٫02398 مقابل الريال الواحد 0٫97658

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 0٫97658

دينار أردني:5٫30257 مقابل الريال الواحد 0٫18859

دينار كويتي:12٫25743 مقابل الريال الواحد 0٫08158

دينار بحريني: 9٫98531 مقابل الريال الواحد 0٫10015

الريال القطري:1٫03305 مقابل الريال الواحد 0٫96801

الدرهم المغربي:0٫35801 مقابل الريال الواحد 2٫79322

الجنيه المصري:0٫15258 مقابل الريال الواحد 6٫55380