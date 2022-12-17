تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫98655 مقابل الريال الواحد 0٫25085
الدولار: 3٫76107 مقابل الريال الواحد 0٫26588
درهم إماراتي:1٫02398 مقابل الريال الواحد 0٫97658
ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 0٫97658
دينار أردني:5٫30257 مقابل الريال الواحد 0٫18859
دينار كويتي:12٫25743 مقابل الريال الواحد 0٫08158
دينار بحريني: 9٫98531 مقابل الريال الواحد 0٫10015
الريال القطري:1٫03305 مقابل الريال الواحد 0٫96801
الدرهم المغربي:0٫35801 مقابل الريال الواحد 2٫79322
الجنيه المصري:0٫15258 مقابل الريال الواحد 6٫55380
التعليقات
اترك تعليقاً