كشفت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض.

وأوضحت المدينة الطبية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: صيدلي إكلينيكي، إرشادات طبية، طبيبة استشاري مساعد، أخصائي خدمات غذاء وتغذية، مهندس نظم معلومات، استشاري مشارك – جراحة السمنة، مهندس تقييم أجهزة طبية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مهندس تخطيط أجهزة طبية، استشاري مشارك علم الأمراض التشريحي، استشاري جراحة الأوعية الدموية، أخصائي استثمار، أخصائي تسويق، محاسب تكاليف، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، طبيب استشاري مساعد أمراض دم و أورام، صيدلي إكلينيكي.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15ديسمبر 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مدينة الملك سعود الطبية