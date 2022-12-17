تسبب تصريحات “قديمة” للنجم الفرنسي كيليان مبابي عن كرة القدم الأمريكية الجنوبية، في إثارة الجدل، وذلك قبل المواجهة النهائية المرتقبة من مونديال “قطر 2022” بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

وكان قد أعيد نشر مقابلة للمهاجم الفرنسي أجراها في مايو الماضي، وتحدث بها عن المرشحين للفوز بلقب كأس العالم 2022، حيث قال مبابي حينما سئل عن المرشح للفوز باللقب: “فرنسا.. أعتقد أن البرازيل مرشحة أيضا وهو منتخب جيد. كما أن هناك العديد من المنتخبات الأوروبية أيضا”.

وأضاف: “الميزة لدينا في أوروبا أننا نلعب دائما مباريات عالية المستوى وعندما نصل إلى كأس العالم نكون جاهزين. الأرجنتين والبرازيل ليس لديهما ذلك، فالكرة في أمريكا الجنوبية ليست متقدمة كما هو الحال في أوروبا. لذلك فالأوروبيون هم من يفوزون دائما بآخر بطولات كأس العالم”.

وغضب المشجعين في أمريكا الجنوبية، فيما سيحتفظ الكثيرون بفيديو المقابلة تحسبا لإعادة نشره عقب المباراة الختامية في حالة توجت الأرجنتين كبطل لمسابقة كأس العالم.