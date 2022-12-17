أوضح مدير مختبر الغذاء في هيئة الغذاء والدواء فهد أبو خليل إذا كانت جميع الأغذية في المملكة يتم تحليلها أم لا

وقال أبو خليل :” نطاق التحليل كبير جداً يغطي جميع المنتجات الغذائية من منتجات اللحوم والخضروات والألبان وغيرها”.

وأضاف “المختبر قادر أن يغطي جميع المنتجات الغذائية الموجودة بالسوق إضافة إلى منتجات الأعلاف الحيوانية”.