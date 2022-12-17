أوضح مدير مختبر الغذاء في هيئة الغذاء والدواء فهد أبو خليل إذا كانت جميع الأغذية في المملكة يتم تحليلها أم لا
وقال أبو خليل :” نطاق التحليل كبير جداً يغطي جميع المنتجات الغذائية من منتجات اللحوم والخضروات والألبان وغيرها”.
وأضاف “المختبر قادر أن يغطي جميع المنتجات الغذائية الموجودة بالسوق إضافة إلى منتجات الأعلاف الحيوانية”.
فيديو | هل جميع الأغذية في المملكة يتم تحليلها؟
مدير مختبر الغذاء في هيئة الغذاء والدواء فهد أبو خليل يجيب#يوم_عمل#الإخبارية pic.twitter.com/7yTYoZ5HoJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2022
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