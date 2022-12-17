أوضح محلل الطقس عقيل العقيل أن هذا الأسبوع سيشهد هطول أمطار، مبيناً أن درجات الحراة صفر مئوية بسبب الكتلة الهوائية.
َوقال العقيل ‘” من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة كما هي عليه في هذا المعدل وخلال منتصف الأسبوع تعاود درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا”.
وأضاف ” نتوقع كتلة هوائية باردة تصل معها درجات الحرارة مادون الخمس درجات مئوية وسيعلن المركز الوطني للأرصاد تفاصيل هذه الحالة في نهاية هذا الأسبوع “.
فيديو | الأرصاد: استعدوا لاستقبال أمطار هذا الأسبوع.. ودرجات الحراة صفر مئوية بسبب الكتلة الهوائية#الإخبارية pic.twitter.com/Etgu81gzJz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2022
محللي الطقس عندنا يحتاجوا اعادة تاهيل
خاصه الطائف ما عمرهم توقعوا امطار في الطائف وجا التوقع صحيح
اخرتها الاسبوع هذا علقوا الدراسه ولا نزلت ولا قطرة مطر بالطائف لوقتكم ذا ما فيه امطار