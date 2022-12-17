أوضح محلل الطقس عقيل العقيل أن هذا الأسبوع سيشهد هطول أمطار، مبيناً أن درجات الحراة صفر مئوية بسبب الكتلة الهوائية.

َوقال العقيل ‘” من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة كما هي عليه في هذا المعدل وخلال منتصف الأسبوع تعاود درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا”.

وأضاف ” نتوقع كتلة هوائية باردة تصل معها درجات الحرارة مادون الخمس درجات مئوية وسيعلن المركز الوطني للأرصاد تفاصيل هذه الحالة في نهاية هذا الأسبوع “.