كشفت تقارير، عن تفاصيل رحلة فوضوية لقطار عبر مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا، والتي انتهت بتوقيف السائق.

وكان الرجل البالغ من العمر 43 عاما، مخمورا خلال عمله وفوّت عددا من المحطات، التي كان من المفترض أن يتوقف فيها قطار الضواحي.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أن السائق لم يقم بفتح الأبواب في حالات أخرى، أو أنه قام بفتحها، لكن بعدما تجاوز الوقت المحدد، فيما أصدر السائق عدة بيانات عبر مكبرات الصوت تحدث فيها عن وظيفته وعن صاحب العمل.

وأبلغت امرأة كانت تنتظر ابنتها التي كانت على متن القطار، الشرطة عندما انطلق القطار متجاوزا محطة روتسهايم، وتمكن السائق من المضي في رحلة أخرى غير مجدولة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وأبرز فحص السائق أن مستوى الكحول في دمه يعادل حوالي 0،28%، بينما يجري التحقيق مع الرجل للاشتباه في تسببه بمخاطر كبيرة في حركة السكك الحديدية.