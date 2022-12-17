تعد السيارة استون مارتن DBX موديل 2023، واحدة من أغلى الإصدارات المقدمة داخل السوق السعودي، والتي تنتمي للفئة الرياضية مع قدرات الدفع الرباعي للعجلات، حيث تضم السيارة العديد من التجهيزات الفنية إلى جانب الكثير من التقنيات.

وتستطيع السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 أن تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 4.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة السكون 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 291 كيلومتر في الساعة.

وتتضمن السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

وحصلت على هيكل رياضي مع مصابيح أمامية تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى عدد رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 632 لتر، بينما تأتي بنسبة طول بلغت 5.039 متر، و 2.050 متر للعرض، مع عجلات رياضية ذات تصميم هندسي انيق، بينما تتوفر بقيمة قدرها مليون و 213 الف ريال.