أغلقت مدينة شنغهاي، معظم المدارس مرة أخرى اعتبارا من بعد غد الاثنين، في عودة إلى أحد عناصر الإجراءات القديمة لاحتواء فيروس كورونا في الصين.

وفي السياق نفسه، تسبب التخفيف السريع لقيود الجائحة في البلاد، في ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وطالبت هيئة التعليم في أكبر مدينة صينية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “وي تشات” اليوم السبت، الطلاب في جميع الفصول الدراسية، فيما عدا طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، الذين سيتخرجون الصيف المقبل، بمواصلة الدراسة في المنزل، اعتبارا من الأسبوع المقبل.