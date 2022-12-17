نشر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي رسالة غامضة، وذلك قبيل ساعات من مباراة فرنسا والأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونشر بنزيما صورة له مرفقة بتعليق: “هذا لا يهمني”، وذلك بالتزامن مع الجدل حول إمكانية سفره إلى قطر لحضور نهائي المونديال.

وكانت تقارير قد ذكرت سوء العلاقة بين بنزيما والمدرب ديدييه ديشان الذي رد ببرود على سؤال حول إمكانية عودته لقطر في ظل تعافيه من الإصابة.

وكان بنزيما غادر بسبب إصابة عضلية ولم يخرج من قائمة المنتخب الفرنسي الذي رفض تعويضه، وفي حال الفوز باللقب سيحصل على ميدالية ذهبية ويكتب اسمه ضمن الفائزين بلقب كأس العالم.