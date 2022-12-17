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السبت17 ديسمبر

موقف ميسي ومبابي من الاستمرار في باريس سان جيرمان بعد المونديال

منذ 15 دقيقة
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موقف ميسي ومبابي من الاستمرار في باريس سان جيرمان بعد المونديال
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صرح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، بأن إدارته توصلت لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حول تمديد تعاقده بعد نهاية منافسات النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022.

وقال الخليفي في تصريحات تلفزيونية:”أعتقد أن ميسي يُريد البقاء؛ فقد توصلنا لاتفاق أن نتحدث عن تمديد عقده بعد نهاية كأس العالم ويمكنني التأكيد مرة أخرى أنه سعيد للغاية بالبقاء في النادي كما أنه يقدم موسما رائعًا”.

وأضاف: “مبابي لديه عقد مع النادي،وكيليان أحد أفضل اللاعبين حاليًا، إنه لاعب عظيم”.

 

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