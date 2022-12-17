أوضحت أخصائية التغذية ميشيل ميلان المقصود بالنظام الغذائي المتوسطي “الأخضر” للتخلص من “الدهون الحشوية” التي تتراكم حول الخصر.

وقالت “ميشيل” أن الدهون الحشوية تتركز حول منطقة البطن والأعضاء الداخلية وخاصة الكبد وتسبب أمراضا خطيرة مثل السكري والكوليسترول والقلب.

وهناك عوامل تزيد من تراكم الدهون الحشوية مثل تناول نظام غذائي غير صحي ، وعدم ممارسة الرياضة ، ولفتت إلى أن النظام الغذائي المتوسطي مناسب للتخلص من تلك الدهون.

وأوضحت ميشيل أن نظام الغذاء المتوسط يتميز بتوفر كل العناصر الغذائية من نشويات وبروتين ودهون صحية وفواكه وخضروات .