مدرب الأرجنتين: المواجهة مع فرنسا ليست بين ميسي ومبابي

صرح المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، بأن المنتخب يضم لاعبين مميزين، وليس فقط ليونيل ميسي.

وقال سكالوني، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فرنسا، الذي عُقد اليوم السبت: “أعيش لحظات عاطفية كبيرة، ودموعي بعد اللقاء السابق هي جزء مما أعيشه هذه اللحظات ولا أعلم شيئاً عما يدور بداخل معسكرهم، كُل ما أملكه هو الإعداد الجيد لهذا اللقاء”.

وأضاف: “كلي أسف لسماع خبر أن هناك عددا كبيرا من جماهيرنا لا تملك تذاكر، لكن للملعب سعة محددة وواثق بمساندة كبيرة، وللبقية وجودهم معنا خارج الملعب يعني لنا الكثير بالتأكيد ومباراة الغد هي مواجهة بين الأرجنتين وفرنسا وليست بين ميسي ومبابي وجيرو، لدينا ترسانة لاعبين مميزين، وبالتأكيد أن ميسي يملك الكثير ونهائي الغد سيكون مباراة تاريخية، وسنتذكرها كثيراً”.

وتابع: “نحن في أفضل مراحلنا، وجميع اللاعبين مستمتعون بوجودهم هُنا، والكُل يترقب لحظة النجاح ومبابي لاعب شاب وموهوب بالتأكيد، ولكن النهائي غداً سيكون للعب الجماعي القيمة الكبرى”.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي، يوم غد الأحد، في نهائي كأس العالم 2022.