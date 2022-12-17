أعلن نادي الهلال بأن الظهير الأيمن للفريق سعود عبدالحميد سيجري اليوم عملية لإزالة كيس دهني في أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض.

وقال الهلال أن علي البليهي أجرى مرانا لياقي بالجري وتدريبات متنوعة بالكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

كما استأنف الفريق تدريباته وسط مشاركة سالم الدوسري ومحمد البريك ومتعب المفرج ومحمد العويس في التمارين الجماعية، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال، وبذلك تأكدت جاهزية الرباعي للمشاركة مع الزعيم في المواجهات القادمة.

ومن المقرر أن يواصل الهلال مساء يوم غدٍ الأحد تدريبات الاعتيادية وذلك في مقر نادي الهلال بالعاصمة الرياض