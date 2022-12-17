ظهرت مشجعة كرواتية في المدرجات باستاد خليفة الدولي، تحتفل بحصد منتخب بلادها المركز الثالث في كأس العالم 2022، بعد الفوز على المغرب، برفقة طفلها الرضيع.

وحصد منتخب كرواتيا المركز البرونزية بعد فوزه على المغرب بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، في مونديال قطر.

وسجل الكرواتي جوسكو جفارديول الهدف الأول في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، فيما نجح أشرف داري في تسجيل هدف التعادل للمغرب، وسجل هدف كرواتيا الثاني ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.