قال أمانة جدة، اليوم السبت، أن الخطأ بشأن أعمال السفلتة في أحد الشوارع الداخلية تم من قبل فريق المقاول.

وأوضحت أمانة جدة ” أنه إشارة إلى أعمال السفلتة التي تمت فجر يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر في أحد الشوارع الداخلية بطول 100 متر بحي الشاطئ، نود التوضيح بأن هذا الخطأ تم من قبل فريق المقاول بعد عمل بلاغ للمرور عن المركبة”.

وأضافت أنه تم رفض استلام العمل وتكليف المقاول بإعادة سفلتة كامل الشارع مساء الجمعة الموافق 16 ديسمبر وستم استكمال الإجراءات اللازمة بحق الطاقم الفني المشرف على التنفيذ.