هاجم لاعبو المغرب، الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، حكم مباراة “أسود الأطلس” كرواتيا على الميداليات البرونزية في كأس العالم “قطر 2022″، فور إطلاق صافرة النهاية. من

وقام لاعبو منتخب المغرب بالتوجه صوب عبد الرحمن الجاسم، فور إطلاقه صافرة نهاية المباراة التي انتهت بخسارة منتخب “أسود الأطلس” بهدف مقابل هدفين،على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، واحتلاله المركز الثالث في مونديال “قطر 2022”.

وأبعد حارس المرمى المغربي ياسين بونو زملاءه، قبل أن يأتي المدير الفني للمنتخب، وليد الركراكي، ويبعد أيضا لاعبيه، قبل أن يناقش هو مع الحكم، بعض القرارات في اللقاء.