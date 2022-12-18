أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة، 3 أحكام لمواطنتين ومواطن قضت في مجملها بإلغاء قرارات أمانة جدة بالامتناع عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم غير مستساغ وإلزام الأمانة بإيصال التيار لهم ومساواتهم بجيرانهم.

وصدرت الأحكام الثلاثة بعد أن اعترضت أمانة جدة على الأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، وبعد دراسة الاعتراض المقدم من الأمانة، كل حكم على حدة، وفق الزميلة “عكاظ”.

وكانت مواطنة رفعت دعوى طالبت فيها بإلغاء قرار أمانة جدة بالامتناع عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنزلها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية نظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط وأوراق القضية.