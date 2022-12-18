كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن أكثر من 230 مليون إنسان في العالم، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يعانون من الربو القصبي؛ حيث أوضح سبب الإصابة بالربو القصبي، الذي يموت بسببه ومضاعفاته نصف مليون مصاب سنويا.

وصرح الطبيب الروسي: غالبا ما يعاني من الربو القصبي الأشخاص الذين لديهم ميل للحساسية، مضيفًا: “ربما كان الشخص يعاني من الربو القصبي في طفولته، ولكن لم يكن ليتجلى ذلك في أنه يختنق منه، ولكنه كان يعاني من السعال طوال الوقت”.

وأشار مياسنيكوف، إلى أن غبار المنزل وعث غبار المنزل، يمكن ان يكونا من مسببات المرض، متابعا: “لذلك عندما نقرأ في التعليمات، أن من الضروري تغطية وسادة المصاب بالربو بغشاء خاص، نطرح السؤال التالي: كيف يمكن النوم عليها؟ ولكن الأمر يتضح عندما تنظر بواسطة المجهر”.

وذكر أن الأشكال الحادة للربو القصبي، تلاحظ لدى المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (الأسبرين ، الإيبوبروفين ، النابروكسين).