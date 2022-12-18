كشف صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح الصندوق، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس قسم الدراسات والبحوث، محترف إدارة التوجيه، محترف شؤون اللجان، أخصائي تحليلات البيانات، عالم البيانات، مطور BI، مساعد الملكية الخاصة، مدير وحدة إدارة التوجيه، خبير التقارير، أخصائي الميزانية، وغيرها.

وأشارت إدارة الصندوق، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ بدءاً من تاريخ 17 ديسمبر 2022م، وذلك عبر موقع لينكدإن لخدمات التوظيف