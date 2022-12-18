أصدرت شركة جوجل الأمريكية، ميزة جديدة تمكن عملاء خدمة الأعمال Google Workspace من إرسال رسائل البريد الإلكتروني من Gmail واستقبالها مشفرةً من طرف إلى طرف.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن للعملاء الحصول على الإصدار التجريبي من التشفير حتى 20 يناير 2023، وذلك عبر إرسال طلب Gmail CSE Beta Test Application الخاص بهم، متضمناً عنوان البريد الإلكتروني ومُعرّف المشروع ومجال مجموعة الاختبار.

وفي وقت سابق، أتاحت جوجل الميزة بشكل تجريبي لمستخدمي بعض الخدمات ومنها Google Drive، وتطبيقات Docs، و Sheets، و Slides، وخدمة Google Meet، وخدمة Calendar، حيث لا يمكن للخوادم الوصول إلى مفاتيح التشفير وفك تشفير البيانات الخاصة بالعميل.