أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.4 %، مغلقا عند 10252 نقطة (- 39 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال.

وتراجع سهما “أرامكو السعودية” و”الأهلي السعودي” بنسبة 1 % عند 30.85 ريال و49.15 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم “سلوشنز” و”أسواق العثيم” و”علم” و”أمريكانا” و”بنك ساب” و”بنك الرياض” و”كهرباء السعودية” و”بوبا العربية”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وتصدر سهم “دار الأركان” تراجعات اليوم بنسبة 6 % عند 12 ريالا.

في المقابل، ارتفع سهم “سابك” بنسبة 1 % عند 82.10 ريال.

وصعد سهم “دور للضيافة” اليوم بالنسبة القصوى عند 21.06 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 640 ألف سهم.

وأغلق سهم “طيبة للاستثمار” عند 26.50 ريال (+ 6 %).

وكانت الشركتان قد وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية محتملة بما يشمل اتفاقا غير ملزم على الهيكلة ومعامل مبادلة الأسهم.