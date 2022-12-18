كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن رسالة غامضة إلى جمهوره، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأقدم رونالدو على نشر فيديو على حسابه عبر “إنستغرام”، قبل ساعات من نهائي المونديال المقرر اليوم الأحد بين الأرجنتين وفرنسا، في ملعب لوسيل، حيث يسعى غريمه ليونيل ميسي للظفر باللقب.

وأظهر الفيديو، رونالدو وهو يؤدي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية “الجيم” وفي الخلفية أغنية برتغالية تقول كلماتها: “أنت لا تعرفني، لا تبك كثيرا من أجلي”.

ومن الجدير بالذكر، أن يونايتد فسخ عقد كريستيانو رونالدو، بعدما أجرى النجم البرتغالي حوارا تليفزيونيا مع الصحفي بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي للشياطين الحمر.