أعلنت وزارة الثقافة عن مِنح “أبحاث القهوة السعودية”، وذلك أمام الباحثين والمختصين في المجال.

وحددت الوزارة شروط التقديم، ومنها أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ماجستير أو دكتوراه أو لديه رصيد من الأبحاث الرصينة السابقة التقيد.

وأضافت أن التقدم للمنحة في الوقت المحدد واستيفاء جميع الشروط ورفع الوثائق المطلوبة، مؤكدة أنه يحق للأفراد والمجموعات البحثية التقديم على المنحة بشرط ألا يتجاوز عدد الباحثين في الفريق الواحد 5 باحثين بمن فيهم الباحث الرئيس الذي يتولى رفع الطلب على أن تنطبق عليه شروط التقديم الأخرى.

وأكدت أنه يحق للمتقدم الاستفادة من المنحة مرة واحدة فقط، مشيرة إلى أن الطلبات ترسل عبر البريد الإلكتروني التالي: من هنــــــــــــا