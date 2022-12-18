كشف المشجع العماني محمد الحجري المعروف باسم “المشجع المنحوس” عن القميص الذي سيرتديه في مواجهة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، الذي سيجمع المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على ملعب “لوسيل”.

ونشر الحجري عبر خاصية “الستوري” على حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة وهو يرتدي القميص الفرنسي قبل ساعات من مباراة فرنسا والأرجنتين المرتقبة وهو ما يعني أنه سيشجع “الديوك” مرة أخرى.

وتم تداول فيديو جديد للحجري وهو يحاول شراء قميص منتخب الأرجنتين من بعض المحال في الدوحة، ولكن العاملين رفضوا منحه هذا القميص، حتى أن أحد العاملين قال له “ميسي مسكين يبحث عن اللقب منذ 2014”.

وأكد “الحجري” في نهاية الفيديو أنه سيرتدي قميص المنتخب الفرنسي في مواجهة الأرجنتين، مشددا: “سأرتدي قميص فرنسا من فوق إلى تحت”.

وتصادف أن كل الفرق التي ارتدى “الحجري”، قميصها قد خسرت، منذ بداية المونديال، عدا مباراة فرنسا ضد المغرب، حيث ارتدي قميص “الديوك” ولكنهم حققوا الفوز في قبل النهائي ليصعدوا لملاقاة الأرجنتين.