طرحت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) وظائف شاغرة، في عدة تخصصات

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي؛

كاتب أعمال

محلل تقارير الأعمال

التخطيط المالي وإدارة الأداء

محلل أمن المعلومات

مصمم جرافيك

محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

مستشار وظيفي

محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

مهندس إدارة مكامن النفط

رئيس الوقود منخفض الكربون

مهندس إدارة مكامن النفط

مهندس

أخصائي اقتصاديات البترول

مهندس بترول

عالم مختبر

مهندس بترول

مهندس

أخصائي نظام استكشاف UR

محلل إدارة أداء التخطيط الأول

مهندس عملية

أخصائي تنفيذ وتطوير المعاملات

مهندس تعلم الآلة

وغيرها

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عن طريق هذا الرابط

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