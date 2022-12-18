كشف المؤشر العقاري للمملكة عن الحركة العقارية في مدينة الرياض حيث سجلت المدينة 1,240 صفقة عقارية خلال أسبوع.
وتجاوزت قيمة تلك الصفقات العقارية 2,201 مليار ريال، مرتفعة بـ 331 صفقة عن الأسبوع الأسبق، بحسب قناة الإخبارية
ووصلت المساحة المتداولة لهذه الصفقات، 812 ألف متر مربع، وذلك بموجب مؤشرات الحركة العقارية للمملكة.
فيديو | بقيمة تجاوزت 2,201 مليار ريال.. 1,240 صفقة عقارية سجلتها مدينة الرياض خلال أسبوع مرتفعة بـ 331 صفقة عن الأسبوع الأسبق#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/lZss4NSF5y
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 18, 2022
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