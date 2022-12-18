توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، على حساب نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما اليوم السبت، بقطر.

ولم يتلقى المنتخب الأرجنتيني الهزيمة خلال مشواره في كأس العالم 2022 إلا من المنتخب الأخضر بهدفين مقابل هدف في مستهل مشوار المنتخبين في كأس العالم.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا تاريخيا بعدما تخطي نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر.

ووضع هدفي الأخضر صالح الشهري قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني بطريقة رائعة في شباك مارتينيز حارس الأرجنتين.