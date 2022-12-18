أفادت معلومات بمقتل أحد السجناء في سجن مرح المركزي بإيران بعد إطلاق الرصاص من الخلف من قبل أحد مسؤولي السجن، فيما أصيب 17 آخرون.

وأوضح تلفزيون “إيران إنترناشيونال” وقوع احتجاجات بسجن كرج في شمال إيران، على خلفية اعتزام السلطات تنفيذ حكم إعدام ضد 15 نزيل.

ويبلغ السجين المتوفي من العمر 31 عاما، وقتل في القاعة الرابعة بسجن كرج المركزي، و قُتل الشاب برصاصة أطلقت عليه من مسافة مترين من الخلف، كما تم نقل 4 سجناء آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم برصاص صيد والرصاص الحي خلال اشتباكات السجن.