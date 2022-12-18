عادل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقم الأسطورة بيليه في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراته أمام نظيره الفرنسي التي جمعتهما اليوم الأحد ، في مونديال قطر 2022.

وهز ميسي الشباك الفرنسية في الدقيقة الـ23 من زمن الشوط الأول للقاء على استاد “لوسيل”.

ورفع ميسي رصيده إلى 12 هدفا في نهائيات كأس العالم بقميص “التانغو”، ليعادل رقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

يذكر أن ميسي أصبح أول لاعب يسجل في 4 نسخ من كأس العالم مع الأرجنتين (2006 و2014 و2018 و2022)، متجاوزا باتيستوتا (1994 و1998 و2002)، والأسطورة دييغو أرماندو مارادونا (1982 و1986 و1994)، وذلك وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات.