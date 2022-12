حضر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين في قطر.

وتداول مغردون فيديو للملياردير الأمريكي وهو يدخل استاد لوسيل الذي يحتضن نهائي مونديال 2022، وسط مجموعة من القطريين.

كما نشر إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” لقطات من حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة فرنسا والأرجنتين، وكتب عليها (At World Cup right now).