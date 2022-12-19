استبعد ليونيل ميسي احتمالية عتزال اللعب الدولي، بعد تتويجه بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه مع المنتخب الأرجنتيني بالفوز على فرنسا 4 -2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 يوم الأحد على استاد لوسيل.

وقال ميسي الذي سجل هدفين في النهائي: أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل العالم.

وأضاف ميسي : كنت محظوظا بحصد كل الألقاب الممكنة في مسيرتي ، هذا اللقب كان الوحيد الذي ينقصني.

وتابع : أريد أن أصطحب هذا الكأس إلى الأرجنتين واستمتع به مع الجميع.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز مرتين .

وتألق ليونيل ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني بتسجيله هدفين كما أبدع كيليان مبابي في صفوف منتخب فرنسا بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك).