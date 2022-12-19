وثق مقطع فيديو، فرحة لاعبي الأرجنتين بعد فوزهم بلقب كأس العالم 2022، وذلك عقب تتويج منتخب بلادهم بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخه.
وكان لاعب منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، رفع كأس العالم 2022، وهو يرتدي البشت
يذكر أن منتخب الأرجنتين حقق لقب كأس العالم قطر2022 بعد تغلبه على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة “4_2″، وذلك عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
فيديو | فرحة الأبطال بالذهب 🏆🇦🇷
لاعبو #الأرجنتين 🇦🇷 يحتفلون بفوزهم بلقب #كأس_العالم_FIFA#فرنسا_الأرجنتين#كأس_العالم_FIFA#FIFAWorldCup #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/bdbhlriFHd
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 18, 2022
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