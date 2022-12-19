وثق مقطع فيديو، فرحة لاعبي الأرجنتين بعد فوزهم بلقب كأس العالم 2022، وذلك عقب تتويج منتخب بلادهم بلقب ⁧المونديال للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان لاعب منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، رفع كأس العالم 2022، وهو يرتدي البشت

يذكر أن منتخب الأرجنتين حقق لقب ‎كأس العالم قطر2022 بعد تغلبه على ‎فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة “4_2″، وذلك عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.