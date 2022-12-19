تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫98869 مقابل الريال الواحد 0٫25073

الدولار: 3٫76040 مقابل الريال الواحد 0٫26593

درهم إماراتي:1٫02382 مقابل الريال الواحد 0٫97673

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56207

دينار أردني:5٫30163 مقابل الريال الواحد 0٫18862

دينار كويتي:12٫28093 مقابل الريال الواحد 0٫08160

دينار بحريني: 9٫99635مقابل الريال الواحد 0٫10004

الريال القطري:1٫03286 مقابل الريال الواحد 0٫96818

الدرهم المغربي: 0٫35799 مقابل الريال الواحد 2٫79597

الجنيه المصري:0٫15266 مقابل الريال الواحد 6٫55045