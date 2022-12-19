أوضحت الدكتورة فهد باوزير أخصائي نفسي أول إكلينيكي، أن أبرز أعراض متلازمة فونو التي تصيب بعض رواد مواقع التواصل، القلق والهوس.

وقالت باوزير خلال لقائها على برنامج صباح السعودية المُذاع على قناة السعودية:” أن المتلازمة أحيانا ما تسبب مشكلة لبعض الأشخاص، وهي أنهم لا يستطيعوا الإلحاق بما يودوا فعله”، مُشيرًة إلى أن هذا التصرف خاطئ ويجب أن يكون الشخص متوازن .

واشارت إلى ضرورة معرفة ما يود الشخص ذاته فعله وما يحب أن يفعل والبحث عن طرق استمتاعه بنفسه دون الانجراف وراء الآخرين وربما تكون رغباتهم لا تشبه رغبات الشخص ذاته.