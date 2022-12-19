كشفت مجموعة النصبان عن توفر 208 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لمشروع وزارة الرياضة والمباني التابعة لها.
وأوضحت المجموعة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– مهندس موقع.
– مساعد مهندس موقع.
– مهندس مدني.
– مهندس كهرباء.
– مهندس ميكانيكا.
– مهندس إلكترونيات.
– مبرمج صيانة.
– فني كهرباء.
– فني ميكانيكا / تشغيل وصيانة.
– فني إلكترونيات / أجهزة تحكم.
– فني صيانة أجهزة مكتبية.
– مساعد فني.
– بناء عام.
– مبلط.
– سباك عام.
– دهان مباني.
– نجار.
– فني بستنة.
– عامل زراعة وبستنة.
– عامل.
– مسؤول وردية.
– مسؤولة وردية.
– سكرتير، وغيرهم .
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م.
ولمعرفة شروط التقديم والتفاصيل من خلال الموقع .
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