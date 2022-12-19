كشفت مجموعة النصبان عن توفر 208 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لمشروع وزارة الرياضة والمباني التابعة لها.

وأوضحت المجموعة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مهندس موقع.

– مساعد مهندس موقع.

– مهندس مدني.

– مهندس كهرباء.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس إلكترونيات.

– مبرمج صيانة.

– فني كهرباء.

– فني ميكانيكا / تشغيل وصيانة.

– فني إلكترونيات / أجهزة تحكم.

– فني صيانة أجهزة مكتبية.

– مساعد فني.

– بناء عام.

– مبلط.

– سباك عام.

– دهان مباني.

– نجار.

– فني بستنة.

– عامل زراعة وبستنة.

– عامل.

– مسؤول وردية.

– مسؤولة وردية.

– سكرتير، وغيرهم .

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م.

ولمعرفة شروط التقديم والتفاصيل من خلال الموقع .