كشفت مجموعة النصبان عن توفر 208 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لمشروع وزارة الرياضة والمباني التابعة لها.

وأوضحت المجموعة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مهندس موقع.
– مساعد مهندس موقع.
– مهندس مدني.
– مهندس كهرباء.
– مهندس ميكانيكا.
– مهندس إلكترونيات.
– مبرمج صيانة.

– فني كهرباء.
– فني ميكانيكا / تشغيل وصيانة.
– فني إلكترونيات / أجهزة تحكم.
– فني صيانة أجهزة مكتبية.
– مساعد فني.
– بناء عام.

– مبلط.
– سباك عام.
– دهان مباني.
– نجار.
– فني بستنة.

– عامل زراعة وبستنة.
– عامل.
– مسؤول وردية.
– مسؤولة وردية.
– سكرتير، وغيرهم .

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م.

ولمعرفة شروط التقديم والتفاصيل من خلال الموقع .

 