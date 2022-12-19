أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.6 %، مغلقا عند 10186 نقطة (- 66 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وتراجع سهما “مصرف الراجحي” و”الأهلي السعودي” عند 73 ريالا (- 1 %) للأول و48 ريالا (- 2 %) للثاني.

وهبط سهم “كابلات الرياض” بنسبة 12 % في أول جلساته بالسوق السعودي، عند 37.80 ريال (- 5.20 ريال للسهم مقارنة بسعر الإدراج البالغ 43 ريالا).

وشهد السهم تداولات نشطة بلغت نحو 13 مليون سهم بقيمة 522 مليون ريال تمت عن طريق نحو 47 ألف صفقة.

وأنهت أسهم “معادن” و”جبل عمر” و”اس تي سي” و”دار الأركان” و”بترو رابغ” و”مصرف الإنماء” و”سابك للمغذيات” و”المواساة” و”جرير”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهما “شمس” و”تهامة للإعلان” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، ارتفع سهم “سابك” بنسبة 2 % عند 83.60 ريال.

وصعد سهم “ساسكو” بأكثر من 2 % عند 32.15 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.