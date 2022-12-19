دعا جوسيب بيدريدول مقدم البرنامج الإسباني الشهير “الشيرينغيتو” فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ونسيان ما حدث منه في الماضي.

وقال بيدريدول عبر برنامجه موجها الكلام لرئيس ريال مدريد: “بيريز وقع مع مبابي، وسيتعين على جمهور الميرنغي مسامحته، لأن الأفضل يجب أن يلعب مع ريال مدريد”.

وكانت صحيفة “Relevo” قد أشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، ما زال يأمل في التوقيع مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، رغم الصدمة التي أحدثها اللاعب سابقا بتجديد عقده .

وأضاف التقرير أن بيريز لم يغلق الباب أبداً أمام التوقيع مع اللاعب، وما زال يطمح من أجل رؤية مبابي بقميص ريال مدريد مستقبلًا.