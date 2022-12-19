بالفيديو.. ⁧رابح صقر⁩ يزور محمد عبده⁩ بعد تعرضه لوعكة صحية

قام الفنان رابح صقر بزيارة للفنان محمد عبده في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة.
ونشرت شركة روتانا الفيديو معلقة عليها قائلة: «زيارة خاصة من الفنان رابح صقر للفنان محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية، ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة، أبو نورة يوجّه كلمة خاصة لكل محبيه عبر منصات روتانا».
زيارة خاصة من الفنان #رابح_صقر للفنان #محمد_عبده بعد تعرضه لوعكة صحية، ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة.
ابو نورة يوجّه كلمة خاصة لكل محبيه عبر منصات #روتانا.
@Mohammed_abdu@RabehSaqer@DoumitCharbel #RotanaMusic pic.twitter.com/R5n01buuVY
— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) December 19, 2022
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