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الاثنين19 ديسمبر

بالفيديو.. ⁧رابح صقر⁩ يزور محمد عبده⁩ بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ 11 دقيقة
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بالفيديو.. ⁧رابح صقر⁩ يزور محمد عبده⁩ بعد تعرضه لوعكة صحية
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قام الفنان رابح صقر بزيارة للفنان محمد عبده في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة.

ونشرت شركة روتانا الفيديو معلقة عليها قائلة: «زيارة خاصة من الفنان رابح صقر للفنان محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية، ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة، أبو نورة يوجّه كلمة خاصة لكل محبيه عبر منصات روتانا».

 

 

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