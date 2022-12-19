بالفيديو.. ⁧رابح صقر⁩ يزور محمد عبده⁩ بعد تعرضه لوعكة صحية

قام الفنان رابح صقر بزيارة للفنان محمد عبده في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة.

ونشرت شركة روتانا الفيديو معلقة عليها قائلة: «زيارة خاصة من الفنان رابح صقر للفنان محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية، ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة، أبو نورة يوجّه كلمة خاصة لكل محبيه عبر منصات روتانا».