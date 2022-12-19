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الاثنين19 ديسمبر

بالفيديو .. ضبط 3 مقيمين مارسوا التسول المباشر بالمدينة

منذ 10 دقيقة
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واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.

ففي منطقة المدينة المنورة، تم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.

كما تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية يقوم بالتسول مباشر من المارة.

كما تم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول بشكل مباشر.

ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

 

 

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