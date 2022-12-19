حسمت إدارة النصر مصير البرازيلي آندرسون تاليسكا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق في أول يناير المقبل.

وأفادت مصادر أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر رفضت خروج اللاعب البرازيلي من النادي، في ظل رغبة العديد من الأندية للتعاقد معه خلال الموسم الجديد، بحسب صحيفة “aksam” التركية

وأضافت المصادر أن نادي النصر رفض التفريط باللاعب البرازيلي؛ لأنهم بحاجة إلى لاعب مثل تاليسكا في الفريق، كما أن عقده ما زال مستمرا مع النصر.

وفي وقت سابق، كشفن تقارير صحفية سابق اهتمام نادي بشكتاش التركي، بالإضافة إلى اهتمام بعض الأندية البرازيلية مثل بالميراس وفلامنغو وكورينثيانز.