أعلنت إدارة التدريب التقني بمنطقة حائل عبر موقعها الرسمي ( تويتر) بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (سند) عن توفر عدد 30 وظيفة شاغرة لحديثي التخرج من حملة الدبلوم في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت التدريب التقني أن الشروط المطلوبة هي:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– المؤهلات دبلوم فأعلى.

– بدون خبرة.

وأضافت أن التقديم بدأ اليوم الأثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق بالميلادي 2022-12-19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عن طريق الرابط التالي:هنا