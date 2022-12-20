كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن مسميات الرياح وأنواعها، مبينا أنها تحدث نتيجة تولد فوارق ضغطية للهواء بسبب حرارة الشمس.

وأوضح الزعاق “حرارة الشمس تسبب فوارق ضغطية يتولد عنها حركة الهواء وهو ما يسمى بالرياح، فهي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض”.

وتابع: “العرب أطلقوا أسماء على الرياح على حسب الشدة والضعف والاتجاه والمنفعة والمضرة، هناك الصرصر فهي الرياح الشديدة التي لها صوت صرصرة”.

وأضاف: “اللواقح هي الرياح التي تلقح السحاب وتنزل المطر، العقيم وهي الريح المفسدة، وأهم الرياح عند العرب هي رياح الصبا، وهي الرياح الشمالية الشرقية وهي من الرياح المبشرة، ورياح النسر وهي الرياح الجنوبية الشرقية، ورياح الهيفي وهي رياح الجنوبية الغربية، ورياح الدبور هي رياح الشمالية الغربية”.