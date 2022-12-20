تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫98930 مقابل الريال الواحد 0٫25067
الدولار:3٫76146 مقابل الريال الواحد 0٫26585
درهم إماراتي:1٫02414 مقابل الريال الواحد0٫97643
ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54313
دينار أردني:5٫30312 مقابل الريال الواحد 0٫18857
دينار كويتي:12٫27293 مقابل الريال الواحد 0٫08153
دينار بحريني: 9٫97679 مقابل الريال الواحد 0٫10024
الريال القطري:1٫03301 مقابل الريال الواحد 0٫96804
الدرهم المغربي: 0٫35828 مقابل الريال الواحد 2٫79368
الجنيه المصري:0٫15207 مقابل الريال الواحد 6٫57643
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