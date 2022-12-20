تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫98930 مقابل الريال الواحد 0٫25067

الدولار:3٫76146 مقابل الريال الواحد 0٫26585

درهم إماراتي:1٫02414 مقابل الريال الواحد0٫97643

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54313

دينار أردني:5٫30312 مقابل الريال الواحد 0٫18857

دينار كويتي:12٫27293 مقابل الريال الواحد 0٫08153

دينار بحريني: 9٫97679 مقابل الريال الواحد 0٫10024

الريال القطري:1٫03301 مقابل الريال الواحد 0٫96804

الدرهم المغربي: 0٫35828 مقابل الريال الواحد 2٫79368

الجنيه المصري:0٫15207 مقابل الريال الواحد 6٫57643