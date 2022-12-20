أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ، أن نادي الهلال غير جاهز للمشاركة في كأس العالم للأندية لعدة أسباب.
وقال محمد الشيخ، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أن الهلال غير جاهز بسبب الضغط البدني والفني على اللاعبين في معسكر المنتخب، بالإضافة إلى الإصابات كما أن اللاعبين الأجانب ليسوا في مستوياتهم.
وأشار “الشيخ” إلى أنه ليس من الطبيعي أن يكون من الفريق 12 لاعبا كانوا مع المنتخب في بطولة كأس العالم وكانوا في فترة ضغط خلال شهر كامل ثم يعودون ليكملوا مع الهلال.
محمد الشيخ : #الهلال غير جاهز للمشاركة في كأس العالم للأندية بسبب الضغط البدني والفني على اللاعبين في معسكر المنتخب .. بالإضافة إلى الاصابات والأجانب ليس في مستوياتهم .@ShahidVOD #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 19, 2022
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