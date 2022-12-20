حصلت وزارة الصحة على جائزة الملك عبدالعزيز الوطنية للجودة بمستواها الذهبي في نسختها السادسة لعام 2022م وذلك عن فئة القطاعات الحكومية – مسار الوزارات -، حيث تعد أول وزارة تحقق هذا المستوى بين الوزارات، وعليه قامت الصحة بتطبيق وتبني ممارسات ومفاهيم التميز المؤسسي بناءً على معايير الجائزة من خلال برامج وأدوات عمل محددة تم تطبيقها بالوزارة ، وعليه تم وضع خطط العمل التحسينية وضمان استدامتها بما يضمن نقل وتأصيل المعارف والخبرات في الوزارة تماشياً مع مراحل التحول الوطني 2030.

وترتكز الجائزة على خمسة محاور إستراتيجية، تتمثل في بناء كيان مستدام، وتحسين الصورة الذهنية، وتقييم الأثر والمواكبة واستدامة الأثر، كما أن التمكين للتميز المؤسسي على مستوى الوطن هو التوجه الإستراتيجي للجائزة في هذه النسخة.

وتقوم الجائزة على أهداف أساسية أبرزها التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميّز المؤسسي، تحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميّز المؤسسي، تعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية، إلى جانب حـث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، توفير منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية ،زيادة فاعلية مشـاركة المنشـآت في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة، وتكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع.