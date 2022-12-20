أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.9 %، مغلقا عند 10280 نقطة (+ 94 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 4 % عند 75.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم.

وأغلق سهم “سابك” عند 86 ريالا (+ 3 %).

وصعد سهم “سابك للمغذيات” بأكثر من 6 % عند 144.40 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 2.7 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 8 ريالات للسهم، عن النصف الثاني 2022.

وتصدر سهم “كابلات الرياض” المدرج حديثا في السوق السعودي، ارتفاعات اليوم بنسبة 9% عند 41.15 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.

في المقابل، تصدر سهم “شمس” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 16.08 ريال.

وتراجعت أسهم “مجموعة تداول” و”بنك الرياض” و”أسواق العثيم” و”سليمان الحبيب” و”علم” و”العربي الوطني”، بنسب تراوح بين 1 و3 %.