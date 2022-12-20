قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة لن تدخر أي جهد في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية انطلاقاً من إيمانها التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع.

وأكد الوزير خلال كلمته بمؤتمر بغداد، على أن رؤية المملكة المستقبلية تهدف لخير بلدان المنطقة والعالم، مؤكدا أن المملكة تقف مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته واستعادة مكانته التاريخية.

وأضاف سموه: “رؤية المملكة المستقبلية تهدف إلى “الخير” لبلدان المنطقة والعالم والمضي قدما لتسريع خطط العمل المشتركة”.

وتابع: “المملكة تعرب عن تقديرها لجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركته في رعاية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.

قال فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن المملكة تعرب عن تقديرها لرئيس فرنسا، على مشاركته في رعاية مؤتمر بغداد.

وأضاف : نستهدف العمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاق جديد للتعاون تعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات لطاقة المتجددة وتحلية المياه والزراعة وغيرهم، متابعا: البلدان يتعاونان في منظمة الدول المصدرة للنفط من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط عالميا.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: المملكة تعرب عن تقديرها لجهود الرئيس الفرنسي "ماكرون" ومشاركته في رعاية "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Ti3WGe2tjK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2022