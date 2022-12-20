كشفت تقارير صحفية على عن الموعد المرتقب لتوقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

وأكدت أن قضى يومين في المركز التدريبي لريال مدريد في فالديبيباس بعد الخروج من كأس العالم ليسافر إلى دبي في انتظار سفره إلى المملكة من أجل التوقيع للنصر قبل نهاية العام.

وأضافت أن النصر اتفق مع رونالد على أن يتم التعاقد بينهما لمدة موسمين ونصف الموسم بقيمة 200 مليون يورو لكل موسم بين الراتب واتفاقيات الإعلانات.

ونوهت بأن مسؤولي النصر ينتظر من رونالدو التوقيع على ما تمت مناقشته، مضيفة أن اللاعب سيصبح نصراويا حتى 2025.